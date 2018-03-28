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Парковку у Дворца зрелищ и спорта запретят в Барнауле

, ИА "Амител"
Речь идет об участке дороги на улице Мерзликина

Иллюстрация: barnaul.org

Власти Барнаула сообщили о вводящемся запрете на парковку рядом с Дворцом зрелищ и спорта в самом центре города.

28 марта на официальном сайте краевой столицы была опубликована схема, на которой видно, что остановку транспортных средств запретят на участке дороги по улице Мерзликина.

"У здания Дворца зрелищ и спорта запретят парковку транспорта", — сообщает мэрия.

В администрации уточнили, что соответствующие знаки установят на четной стороне улицы Мерзликина в районе пересечения с переулком Геблера с 9 апреля.

Данная мера позволит обеспечить беспрепятственный проезд автобусов к зданию дворца зрелищ и спорта.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

28.03.2018 13:18
Filin

Автобусов? Там улица как раз шириной с автобус. Что мешает по Соцу подъехать?

0  0
28.03.2018 13:20
- гость -

и кто туда автобусами валит ежедневно?

0  0
28.03.2018 13:26
Не гость

Давно пора. А то вечно как поставят, что не проехать.

0  0
28.03.2018 13:29
- гость -

Опять запреты без предложения альтернативы.

0  0
28.03.2018 13:30
- гость -

кто туда автобусами
верно когда массовые празднества - народ/тетей привозят

0  0
28.03.2018 13:38
Петро

Там рядом офис "Мария Ра", наверное акулам бизнеса негде парковаться.

0  0
28.03.2018 13:49
- гость -

Опять запреты без предложения альтернативы.

У вас бесконечность альтернатив. С какого перепугу вам кто-то должен что-то предоставить? "Я купил драндулет, а предоставьте-ка мне под него место!" А губозакаточную машинку, а не место!

0  0
28.03.2018 14:07
4ugun


28.03.2018 13:49
- гость -

У вас бесконечность альтернатив. С какого перепугу вам кто-то должен что-то предоставить? "Я купил драндулет, а предоставьте-ка мне под него место!" А губозакаточную машинку, а не место!
===============================

Я приехал в бассейн, и хочу запарковать свой автомобиль. Предоставьте мне под него место. Вы же оказываете услугу, не бесплатно - делайте это полноценно.


ЗЫ там запретят-то кусочек 10 метров.

0  0
28.03.2018 14:09
- гость -

не автобусов а пожарок. пошли проверки везде

0  0
28.03.2018 14:54
- гость -

Давно пора. Слава богу. Каждый день там хожу, очень опасный пешеходный переход, ничего не видно, весь переход заставлен корытами и водятлы по дороге не глядя прут даже не притормозив.

0  0
28.03.2018 14:55
Злая гостья

Там вечно не проехать

0  0
28.03.2018 15:00
Vanadiy2014

Я приехал в бассейн, и хочу запарковать свой автомобиль. Предоставьте мне под него место. Вы же оказываете услугу, не бесплатно - делайте это полноценно.


Приехали в бассейн припарковать автомобиль? Бассейн оказывает услуги по предоставлению места по авто? И оказывает эту услугу не бесплатно? И поэтому он должен делать качественно?
Бассейн, сюрприз, оказывает совершенно другие услуги!

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