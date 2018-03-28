Иллюстрация: barnaul.org
Власти Барнаула сообщили о вводящемся запрете на парковку рядом с Дворцом зрелищ и спорта в самом центре города.
28 марта на официальном сайте краевой столицы была опубликована схема, на которой видно, что остановку транспортных средств запретят на участке дороги по улице Мерзликина.
"У здания Дворца зрелищ и спорта запретят парковку транспорта", — сообщает мэрия.
В администрации уточнили, что соответствующие знаки установят на четной стороне улицы Мерзликина в районе пересечения с переулком Геблера с 9 апреля.
Данная мера позволит обеспечить беспрепятственный проезд автобусов к зданию дворца зрелищ и спорта.
Комментарии
Автобусов? Там улица как раз шириной с автобус. Что мешает по Соцу подъехать?
и кто туда автобусами валит ежедневно?
Давно пора. А то вечно как поставят, что не проехать.
Опять запреты без предложения альтернативы.
кто туда автобусами
верно когда массовые празднества - народ/тетей привозят
Там рядом офис "Мария Ра", наверное акулам бизнеса негде парковаться.
Опять запреты без предложения альтернативы.
У вас бесконечность альтернатив. С какого перепугу вам кто-то должен что-то предоставить? "Я купил драндулет, а предоставьте-ка мне под него место!" А губозакаточную машинку, а не место!
28.03.2018 13:49
- гость -
У вас бесконечность альтернатив. С какого перепугу вам кто-то должен что-то предоставить? "Я купил драндулет, а предоставьте-ка мне под него место!" А губозакаточную машинку, а не место!
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Я приехал в бассейн, и хочу запарковать свой автомобиль. Предоставьте мне под него место. Вы же оказываете услугу, не бесплатно - делайте это полноценно.
ЗЫ там запретят-то кусочек 10 метров.
не автобусов а пожарок. пошли проверки везде
Давно пора. Слава богу. Каждый день там хожу, очень опасный пешеходный переход, ничего не видно, весь переход заставлен корытами и водятлы по дороге не глядя прут даже не притормозив.
Там вечно не проехать
Я приехал в бассейн, и хочу запарковать свой автомобиль. Предоставьте мне под него место. Вы же оказываете услугу, не бесплатно - делайте это полноценно.
Приехали в бассейн припарковать автомобиль? Бассейн оказывает услуги по предоставлению места по авто? И оказывает эту услугу не бесплатно? И поэтому он должен делать качественно?
Бассейн, сюрприз, оказывает совершенно другие услуги!