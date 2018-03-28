Иллюстрация: barnaul.org
Запрет на парковку вводят в Барнауле с 9 апреля у здания №55 по улице Партизанской, сообщили в пресс-центре городской администрации.
В мэрии уточняют, что ограничение вводится для беспрепятственной погрузки-разгрузки продовольственных товаров в расположенный здесь магазин.
Напомним также, что с 9 апреля запретят парковку на улице Мерзликина рядом с Дворцом зрелищ и спорта.
Комментарии
Это просто праздник какой-то!
бестолковое занятие. на 4 метра запретили
Табличку пусть магазин поставит где ему надо и парковаться никто не будет. Все всё понимают. и никакого запрета не нужно было. идиоты
да запретите вообще в городе везде парковаться и сэкономите на табличках
я
Табличку пусть магазин поставит где ему надо и парковаться никто не будет. Все всё понимают. и никакого запрета не нужно было. идиоты
Как же никто не догадался? Табличка, это же так просто! Повесил табличку "не курить" и курить не будут! Повесил табличку "не парковаться" и парковаться не станут! Повесил табличку "давайте жить дружно" и можно распускать МВД!