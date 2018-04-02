Заслуженный артист России, знаменитый блюзмен и экс-солист рок-групп "Машина времени" и "Воскресение" Евгений Маргулис и Компания представят свою новую программу "Квартирник" в Барнауле. Выступление состоится в ресторане "Барнаул" 15 мая.
Гостей ждет живая музыка "для души", отличный звук акустической гитары, непринужденное общение между песнями и теплая атмосфера. Все это в лучших традициях квартирников!
Ресторан "Барнаул" является идеальной площадкой для проведения подобных мероприятий. Также одним из его достоинств считается кухня, сочетающая в себе традиции, современность и авторскую неповторимость. Уютная атмосфера, вкусный ужин и прекрасная музыка сделают вечер неповторимым! Сбор гостей в 19.00. Билеты уже в продаже – вся информация по указанным телефонам и в соцсетях ресторана.
Ресторан "Барнаул":
Площадь Победы, 3,
тел.: 8 (3852) 201-601, справки: 997-997
Kassy.ru: 8 (3852) 72-00-00
Kassir: 8 (3852) 58-16-98
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