Мартовский снегопад заставил дорожные службы Барнаула работать и ночью

114 единиц специализированной техники работало в Барнауле в ночь на 28 марта. Дорожники убирали и вывозили снег с городских магистралей и посыпали песчано-соляной смесью скользкие участки дорог. Как сообщает официальный сайт администрации Барнаула, сегодня, 28 марта, в течение дня на улицах города работают 112 снегоуборочных машин дорожного предприятия и порядка 150 дворников.
Также отметим, что во вторник глава города Сергей Дугин дал поручение службам города активизироваться в уборке снега, пока не началось потепление. Особое внимание будет уделено проблемным низменным местам, где возможно подтопление домов, а также территориям с наибольшим скоплением снега, частному сектору.
Комментарии
Судя по состоянию дорог, дорожники не поддались работе.
+++ как они чистят,то лучше бы не чистили
Две дороги жизни для Борзовой заимки не чищены. Как стиральная доска , снега полно. Чистить будут?