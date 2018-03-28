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Министерство здравоохранения Алтайского края ищет подрядчика, который займется противопожарными мероприятиями в шести медицинских организациях региона. Подрядчику готовы заплатить 2 494 729,00 рублей, следует из данных на сайте госзакупок.
Мероприятия планируется провести в Зональной, Егорьевской, Павловской ЦРБ, районной больнице Немецкого национального района, в барнаульской горбольнице №12 и в детской поликлинике №7 г. Барнаула.
Работы будут выполнены в течение 90 дней со дня заключения контракта.
Отметим, что по распоряжению Генпрокуратуры назначена проверка всех торговых заведений Алтайского края.
Напомним, что проблема проверок ТЦ обострилась после трагедии в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня", где 25 марта произошел пожар. Официально подтверждена гибель более чем 60 человек.
Комментарии
2,5 ляма на 6 объектов вообще ниочем, китайская. ситема гос.закупок в россии ужасно, волнует только цена, поэтому наши дети травятся в школах и дет.садах опасными продуктами
у установщиков пожарных сигнализаций щас сенокос пойдет...
Как то мне попался датчик пожарной безопасности, который установливается в новых домах. Поднес зажигалку, датчик сработал от пламени только через 10 секунд. Сигнализация сработает когда уже все в пламени будет.
Получается, что сейчас там нет системы противопожарной безопасности?