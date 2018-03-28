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Выходите ли вы из здания, когда слышите противопожарную сигнализацию?

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Трагедия в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово
Новости

Алтайский Минздрав заказал систему пожарной безопасности за 2 миллиона

, ИА "Амител"
Она будет установлена сразу в шести медицинских учреждениях края

Фото: www.cheb-gb2

Министерство здравоохранения Алтайского края ищет подрядчика, который займется противопожарными мероприятиями в шести медицинских организациях региона. Подрядчику готовы заплатить 2 494 729,00 рублей, следует из данных на сайте госзакупок.

Мероприятия планируется провести в Зональной, Егорьевской, Павловской ЦРБ, районной больнице Немецкого национального района, в барнаульской горбольнице №12 и в детской поликлинике №7 г. Барнаула.

Работы будут выполнены в течение 90 дней со дня заключения контракта.

Отметим, что по распоряжению Генпрокуратуры назначена проверка всех торговых заведений Алтайского края.

Напомним, что проблема проверок ТЦ обострилась после трагедии в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня", где 25 марта произошел пожар. Официально подтверждена гибель более чем 60 человек.

 

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

28.03.2018 14:19
- гость -

2,5 ляма на 6 объектов вообще ниочем, китайская. ситема гос.закупок в россии ужасно, волнует только цена, поэтому наши дети травятся в школах и дет.садах опасными продуктами

0  0
28.03.2018 14:28
- гость -

у установщиков пожарных сигнализаций щас сенокос пойдет...

0  0
28.03.2018 14:38
- гость -

Как то мне попался датчик пожарной безопасности, который установливается в новых домах. Поднес зажигалку, датчик сработал от пламени только через 10 секунд. Сигнализация сработает когда уже все в пламени будет.

0  0
28.03.2018 14:49
- гость -

Получается, что сейчас там нет системы противопожарной безопасности?

0  0
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