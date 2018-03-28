Фото: vseogkh.ru
Глава Барнаула Сергей Дугин дал поручение вывезти из города максимальное количество снега до начала его активного таяния, сообщает пресс-центр горадминистрации.
Минувшей ночью на дорогах краевой столицы работало 114 единиц спецтехники. В течение дня на улицах задействуют 112 снегоуборочных машин и около 150 дворников.
При вывозе снега за пределы Барнаула особое внимание уделяется проблемным низменным местам, где возможно подтопление домов.
Напомним, что первая волна паводка, обрушившаяся на территории Алтайского края, как раз связана с активным снеготаянием. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации.
Комментарии
Ахаха . Когда все завалило вон положил . Когда почти расстаял дал поручение .
Доходное это дело!
Зарядил своим подчиненным
Когда рубцовский Фельдман зарядит своих на уборку грязи в городе. Скоро она в пыль превратится и будет над городом лететь.
Зарядил своим подчиненным ￼
...энергичного пендаля
Все бестолку. Вечером пятницу и до утра субботы пройдут осадки в виде снег почти такой же интенсивности, что и в понедельник, может чуть меньше. В общем ждем еще раз. Потом до 10 апреля ночами до -20, днем -5-10. Весна будет поздней.
Мне вот интересно, а куда его увозят то?