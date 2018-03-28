Министр армии США (сухопутные войска) Марк Эспер заявил, что через десять лет сухопутные войска будут полностью готовы к ведению любой войны и к достижению решительной победы в любом вооруженном конфликте. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на газету Defense News.
"Армия сможет добиться этого [такой степени готовности] благодаря применению современных наземных пилотируемых и беспилотных боевых транспортных средств, самолетов, технических систем и вооружений в комбинации с надежными общевойсковыми формированиями и тактикой, основанной на новейшей доктрине ведения боевых действий и [наличии] у замечательных командиров и солдат не имеющих себе равных поражающих возможностей", — сказал он.
По словам американского министра, для достижения этой цели уже вносятся серьезные изменения в доктрину, организацию, обучение и комплектование сухопутных войск. Он сообщил, что концепция "многодоменного сражения" (Multi-Domain Battle) "станет полностью сформированной доктриной, встроенной в каждый эшелон и распространенной во всех наших школах и курсах профессиональной подготовки".
Комментарии
В современной мировой войне победителей не будет.
Через 10 лет никаких США не будет, слава богу.
так же как и россии
28.03.2018 14:58
- гость -
Через 10 лет никаких США не будет, слава богу.
---
Что готовы поставить на спор?
Думаю, с китайцами у американцев могут возникнуть сложности.
28.03.2018 15:05
- гость -
Так было со всеми, кто неадекватно оценивал свою военную мощь.
Гитлер, Наполеон, Османская империя, Римская империя, монголо-татары, примеров море. Все они тоже орали, что круче всех.
28.03.2018 15:16
- гость -
Российскую империю забыли упомянуть в списке.
после прочтения вспомнил восточную мудрость, а через 10 лет либо ишак помрет либо подишах
Военный союз России, Китая, и еще части азиатских государств позволит создать единый военный кулак и вести войны без применения ядерного оружия..
Это около миллиона бойцов различных военных частей - профессионалов взламывающих оборону противника и наоборот ставящих свою оборону
и неограниченно большой второй эшелон полицейских частей входящих на территорию противника (когда у него раздолбали военных) и контролирующая каждого жителя этой страны-территории. Чем занимается, что делает и как. Каждому жителю будет приставлен полицейский начальник из военной комендатуры
Это будет призыв в основном из азиатских стран.
После взлома обороны США туда будет переброшен второй эшелон -150 -200 миллионов солдат. Этот каток раздавит все их гнезда мировой гнили
28.03.2018 15:18
- гость -
Россия вроде как на месте, и является сильнейшей в мире военной державой. Наш ядерный арсенал больше арсеналов всех остальных стран, вместе взятых. Никакие евроамериканские моськи нам не страшны.
сказочный д..
СССР тоже мог победить кого угодно, а что толку?
28.03.2018 15:21
майор
Герр майор опять вырвался из лап санитаров...
А с какого бодуна Китай будет заключать военный союз с Россией? И какие еще азиатские страны к этому союзу присоединятся, кроме КНДР?
28.03.2018 15:24
- гость -
А почему бы и нет? Первая в мире экономика Китая + первая в мире военная сила России = непобедимый союз.
28.03.2018 15:23
- гость -
Россия вроде как на месте
---
РФ - это лишь обмылок бывшей Российской империи. Даже СССР был меньше (потерял Финляндию и Польшу).
и является сильнейшей в мире военной державой
---
Это вы сами придумали?
Наш ядерный арсенал больше арсеналов всех остальных стран, вместе взятых.
---
Ха-ха.
Никакие евроамериканские моськи нам не страшны.
---
Пишите еще. В паре "слон и моська" у РФ несколько не совпадающее с вашим мнением место.
28.03.2018 15:27
- гость -
А почему бы и нет?
---
А почему бы да?
Первая в мире экономика Китая + первая в мире военная сила России = непобедимый союз.
---
Три ложных утверждения в одном предложении.
Президент одной державы и её главнокомандующий заявляет что теперь все слушайте нас, т.к. у нас новые ракеты с ядерным двигателем скоро уже будут на вооружении.
В ответ министр армии-оппонента заявляет что они победят в любой войне.
Граждане всего мира, поздравляю! В противостоянии мы все перешли на другой уровень!
28.03.2018 15:28
- гость -
Татаро-монголы, турки, французы, шведы, немцы, кто только не имел своё мнение. Все их непомерные амбиции были ликвидированы Россией. Кто там следующий? В очередь.
28.03.2018 15:30
- гость -
Президент одной державы и её главнокомандующий заявляет что теперь все слушайте нас, т.к. у нас новые ракеты с ядерным двигателем скоро уже будут на вооружении.
---
И? Каков результат? Кто-то послушал?
А с такого бодуна. Китай мощная держава но тягаться с 6 флотом США ему не под силу
А США уже наращивает у него на юге группировку и готовит удар
У России есть средства взлома обороны США но в одиночку Россия тоже не потянет войну
Это как с хулиганом. Собраться толпой и отпинать. Всем. Сильно. И посадить к параше
У Китая мощный именно второй полицейский эшелон. Численностью людей
Когда в средний город милионнок в США войдет 15 миллионов полицейских и начнет учить жизни его жителей с обрезом за угол не убежишь - поймают сразу же
Это конек Китая который и будет использован против США
Да пусть не слушают, делов-то.
28.03.2018 15:30
- гость -
Татаро-монголы, турки, французы, шведы, немцы, кто только не имел своё мнение. Все их непомерные амбиции были ликвидированы Россией. Кто там следующий? В очередь.
---
Эк вас плющит. Альтернативной историей пробавляетесь?
И? Каков результат? Кто-то послушал?
Все правильно. Слушать уже давно на западе разучились
И даже внятно понимать речь. Они обезьяны. Обезьянам надо показывать
Нужен пример. Чтобы долбануть такой ракетой их обьект а весь запад смотрел и ужасался
28.03.2018 15:37
- гость -
Вы в школе ещё не начинали проходить историю? Завидую, у вас столько интересных открытий впереди.
28.03.2018 15:36
майор
Могу предложить альтернативный сценарий - США взламывает оборону РФ, а Китай вводит на "северные территории" ограниченный полицейский контингент, миллионов 10. И небольшую группу мигрантов, на освоение безлюдных просторов РФ - миллионов двести-триста.
28.03.2018 15:40
- гость -
У них своих безлюдных просторов вполне хватает, тёплых. Зачем им холодные пустые просторы?
Можно например провести такой тип совместного захвата западного государства (читай выше) на примере украины. Ни США ни Бриты ни кто другой на западе даже не посмеют пукнуть от страха
150 миллионов солдат это реальный каток
ликвидированы не Россией, а природой если бы погода была на их стороне ппц был бы России,
28.03.2018 15:39
- гость -
Вы в школе ещё не начинали проходить историю? Завидую, у вас столько интересных открытий впереди.
---
Просветите, как Россия (которой еще не существовало), "ликвидировала амбиции" Монгольской Империи Чингиз-Хана, например.
Потом поговорим о разгроме Россией Наполеона при Ватерлоо
28.03.2018 15:40
- гость -
Могу предложить альтернативный сценарий - США взламывает оборону РФ
Судя по Пентагону и официальном документе - Стратегии ведения войн на ближайшие лет 10 и Россия и Китай -изгои которых нужно разгромить поодиночке
Там так прописано. А ваш альтернативный сценарий просто для них находка
28.03.2018 15:42
- гость -
У них своих безлюдных просторов вполне хватает, тёплых. Зачем им холодные пустые просторы?
---
Не вся РФ за Полярным кругом находится, можно найти много простора для трудолюбивых китайских рук.
милитаристы беснуются
в россии есть несколько показательных частей а в основном это небоеспособная армия с устаревшей техникой. Не верите, съездите до алейска посмотрите на то старье что там стоит в гаражах...
28.03.2018 15:44
гостю 15:30
если бы погода была на их стороне ппц был бы России,
если бы у бабушки был ..... а дальше сами знаете
28.03.2018 15:42
майор
Чтобы провести захват китайцами Украины, необходимо сделать одну маленькую вещь - надо, чтобы у Китая и Украины появилась общая граница. Кто знает, может когда-нибудь и появится.
я вам к тому, что заслуг талантливого руководства, отличного оружия очень мало заложено в этих победах со стороны России...
28.03.2018 15:51
гостю 15:47
в россии есть несколько показательных частей а в основном это небоеспособная армия с устаревшей техникой. Не верите, съездите до алейска посмотрите на то старье что там стоит в гаражах...
да ты не беспокойся у амеров техника еще старее. Понтов у них много, понтов
ползать на брюхе в октябре по окопам они не смогут
Им надо отельно-бордельное проживание
войска будут полностью готовы к ведению любой войны и к достижению решительной победы в любом вооруженном конфликте.
с аборигенами африки, возможно
а вот с серьезным противником - нет, никогда
8.03.2018 15:53
- гость -
Чтобы провести захват китайцами Украины, необходимо сделать одну маленькую вещь - надо, чтобы у Китая и Украины появилась общая граница. Кто знает, может когда-нибудь и появится.
Марш-бросок знаешь что такое? Дело пяти дней -что касается украины
С США пока сложно. Большой обьем переброски. Нет пока еще таких транспортов. Но думаю скоро появятся
Китай бескровно возьмет сибирь, в Забайкалье уже целые деревни китайские потому что Китай выделяет помощь и поощряет организацию таких деревень не территории России.
28.03.2018 15:55
майору
я вам к тому, что заслуг талантливого руководства, отличного оружия очень мало заложено в этих победах со стороны России...
не согласен с вами
и уникального оружия и военных талантов у нас всегда хватало
США никогда в своей истории не могли воевать с настоящим врагом. Японцы их 4 года гоняли ссаными тряпками, пока Сталин их не спас, ровно за 1 месяц разгромив японскую армию. Про немцев говорить нечего, во время высадки в Нормандии самые элитные американские части были наголову разбиты немецкими отрядами, состоящими из женщин, детей и стариков. Даже маленькие Корея и Вьетнам наваляли им так, что до сих пор амеропердаки полыхают. Только с арабами смогли справиться, которых разве что ленивый не бил. Куда там им против России переть, это даже не смешно.
Снова Игорян пукан надрывает в надежде получить вид на жительство и воссоединиться с Андрейкой.
28.03.2018 16:01
майору
Китай бескровно возьмет сибирь, в Забайкалье уже целые деревни китайские потому что Китай выделяет помощь и поощряет организацию таких деревень не территории России.
это точка зрения иностранца. В Забайкалье и на Амуре всегда были китайские деревни. Эти китайцы в них всегда были нашими гражданами. Такими же как я и вы. Разных национальностей полно всегда было. Даже японские деревни были. Но для Китая это очень холодные земли. Жить на мерзлоте они плохо приспособлены и в сибири тоже. Гены у них южные
ну да абрамс это такой хлам и древность по сравнению с т-62))))
только вот не забывайте, что США=НАТО и в этой войне у России нет никаких шансов. Надеетесь на китайцев ну ну, они скорей по тихому себе кусок РФ оттяпают чем будут воевать с НАТО. У России нет союзников и это заслуга политики нашей власти...
28.03.2018 16:14
- гость -
Мы всю жизнь в одиночку всех громили, судьба такая.
28.03.2018 15:55
майор
да ты не беспокойся у амеров техника еще старее.
---
До слез!!! Майор сегодня в ударе. Видно, уколы прогулял.
Кого вы громили? вы свои больные фантазии не принимайте за действительность. Нет у власти всенародной поддержки даже поддержки половины и не будет 41-го. Даже не мечтайте...
28.03.2018 15:59
- гость -
Марш-бросок знаешь что такое? Дело пяти дней -что касается украины
---
А, так китайский марш-бросок по РФ все-таки планируется? Ну, тогда возможно появление и китайско-украинской, и китайско-финляндской границы.
С США пока сложно. Большой обьем переброски. Нет пока еще таких транспортов. Но думаю скоро появятся
---
Вот сразу после базы на Луне. Вот-вот.
28.03.2018 16:14
- гость -
только вот не забывайте, что США=НАТО и в этой войне у России нет никаких шансов.
прям никаких? ну нисколечки? если только против понтов ихних....
от рук они отбились, им надо узнать сапог хозяина. Наш сапог наш
28.03.2018 16:05
- гость -
США никогда в своей истории не могли воевать с настоящим врагом.
---
Смешно! Пиши еще, фантазия у тебя есть - как раз альтернативную фантастику писать. Вроде Вовки Кучеренко, "Сломанный ... империи".
Только вот на самом деле все было совсем не так (ц)
28.03.2018 16:15
- гость -
Мы всю жизнь в одиночку всех громили, судьба такая.
---
Огласите весь список, пожалуйста - кого вы громили в одиночку? Японцев в русско-японскую? Или англо-франко-турецкую коалици в Крымскую?
28.03.2018 16:26
- гость -
Да? И кого же великая Америка победила военной силой? Огласите список) Вся история военных действий США - это история беспримерного позора, раздолбайства и жульничеств.
Через десять лет Америка сможет победить любого противника, у которого как обычно толком нет вооружения и армии
28.03.2018 16:31
- гость -
И кого же великая Америка победила военной силой? Огласите список)
---
Историю прогуливали?
Война за независимость (1775)
Англо-американская война (1812)
Американо-мексиканская война (1845)
Испано-американская война (1898)
Первая мировая война (1917-1918)
Вторая мировая война (1941-1945)
Список операций после Второй мировой надо приводить?
28.03.2018 16:36
Ыпъ
Возможно сможет разгромить такие великие державы, как островок Гренада (во второй раз), Великую Империю Тринидада и Тобаго (потратив 10 триллионов долларов), а то и даже на Бурунди смогут замахнуться!
Пентагон планирует войну с Россией ориентировочно к августу этого года руками наемников. Сами они планируют нас бомбить руками англичан и немцев
Они сейчас отравили кого то и сами же использовали это свое убийство как предлог. Они высылают послов. Изолируют Россию. Дальше будут разрываться дип отношения
Никакой олимпиады не будет. К июлю августу они начнут переброску ракет и танков на границу а потом начнут наступление на Ростов и Крым. Война уже близко
Готовить надо маломощное ядерное оружие прямо сейчас уже. Удар будет с запада. С теми же планами и методами как у гитлера
28.03.2018 16:41
майор
Да они даже малюсенькую КНДР ссут. Тов. Ын их октрыто посылает. америкосики только плачут и утираются. Куда там им на Россию-то, ну это реально не смешно даже.
28.03.2018 16:38
- гость -
Историю прогуливали?
Война за независимость (1775)
Англо-американская война (1812)
Американо-мексиканская война (1845)
Испано-американская война (1898)
Первая мировая война (1917-1918)
Вторая мировая война (1941-1945)
нет в этих войнах ни одного крупного сражения. Это не войны - примазывание к победе это и кроватная дипломатия
28.03.2018 16:41
майор
Майор, сходи уже на уколы. Ты уже в 2014 обещал танки ЛДНР во Львове.
28.03.2018 16:38
- гость -
Я спрашивал, кого США победили, а не к каким конфликтам примазались в самом его конце, не участвуя в боях, или какие-то локальные склоки со слабенькими странами, или как на коленях умоляли Сталина побить Японию.
28.03.2018 16:44
- гость -
Да они даже малюсенькую КНДР ссут. Тов. Ын их октрыто посылает. америкосики только плачут и утираются.
---
Товарищ Ын нужен живым. Без него как развертывать ПРО в Японии и Южной Корее? Какие вы тупенькие.
28.03.2018 16:44
- гость -
Да они даже малюсенькую КНДР ссут. Тов. Ын их октрыто посылает и на х.. и в п.. а америкосики только плачут и утираются. Куда там им на Россию-то, ну это реально не смешно даже.
Тов ЫН кинет бомбу и рука не дрогнет. Они это знают.
А на нас могут сдуру и попереть. От безнаказанности
28.03.2018 16:49
- гость -
Нет, просто единожды получив лютейших звездюлей в Корее, очень не хочется опять получить от маленькой страны и в очередной раз опозориться на весь мир.
28.03.2018 16:47
- гость -
Я спрашивал, кого США победили
---
Так я и дал список.
или как на коленях умоляли Сталина побить Японию.
---
Ты перепутал - это Сталин на коленях умолял Рузвельта высадить войска в Европе, разбить проклятых немцев. Ну, Рузвельт был добрый - высадил, разбил.
28.03.2018 16:51
- гость -
Мда... Что там ещё в вашей параллельной реальности интересного? Американцы уже разбили галактическое вторжение пришельцев или ещё возятся?)
28.03.2018 16:50
- гость -
Нет, просто единожды получив лютейших звездюлей в Корее, очень не хочется опять получить от маленькой страны и в очередной раз опозориться на весь мир.
---
Эта "малюсенькая страна", которая послала миллион "добровольцев" в Корею, называется Китай. И даже ему не удалось сделать всю Корею коммунистическим адом.
Первая мировая война (1917-1918)
Вторая мировая война (1941-1945)
Победили США?
Куда поколение ЕГЭ приведет нашу страну?...
28.03.2018 16:54
- гость -
В нашей реальности президент Трамп. Собирается возродить американскую военную мощь, несколько пошатнувшуюся при демократе-Обаме.
Старые, добрые республиканцы.
28.03.2018 16:57
- гость -
Победили США?
---
Есть возражения? Где подписан финальный акт, завершивший Вторую мировую?
28.03.2018 16:54
- гость -
Коммунистический ад тебя бесплатно учил (на свою голову), лечил и твоим родителям дал бесплатно квартиру, в которой ты и живёшь, провёл тебе воду, отопление и электричество. Не дай б-г в таком аду жить, то ли дело всю жизнь горбатить на ипотеку за клетушку в скворечнике и молиться не дай б-г не заболеть или с работы не полететь, иначе добрые демократы тебя и твоих детей вышвырнут на улицу)
8.03.2018 16:45
- гость -
Майор, сходи уже на уколы. Ты уже в 2014 обещал танки ЛДНР во Львове.
обещал. Будут танки. Не время пока. Пусть поголодают на бундестаговских харчах
Сговорчивее будут танки пропускать
Человек и танк -статистика а эти вещи -стратегия
28.03.2018 16:59
- гость -
Т.е. ты настолько того, что ещё и видишь какую-то разницу между двумя липовыми "партиями" в тоталитарной однопартийной диктатуре в США? Обалдеть. Может, ты ещё и в американскую "демократию" веруешь, что народ там кого-то выбирает?) Скажи-ка, может ли стать президентом кандидат не от
КПССдемореспубликанской партии? И кто его выбирает?
28.03.2018 17:00
- гость -
Коммунистический ад тебя бесплатно учил
---
Красный? Ваши проиграли.
28.03.2018 17:07
- гость -
Ваши за оврагом дохлую лошадь доедают, а наши ведут борьбу за прогрессивный строй против отсталого пещерного бабуинского капитализма.
28.03.2018 17:04
- гость -
Скажи, ты настолько того, что не видишь разницы межу республиканцами и демократами? Обалдеть.
Кстати: Скажи-ка, может ли стать
путинымпрезидентом РФ кто-нибудь кроме Путина?
28.03.2018 17:10
- гость -
Это тебя в ЦРУ научили с темы спрыгивать? Плохо научили, не прокатило. Мы щас не про Путина. Повторю вопрос - может ли стать президентом кандидат не от
КПССдемореспубликанской партии? И кто его выбирает?