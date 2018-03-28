Сотрудники МЧС обнаружили тела всех 64 погибших при пожаре в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" . Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на замглавы МЧС Владлена Аксенова.
"Всего погибло при этой чрезвычайной ситуации 64 человека. Других данных у нас нет. Всех людей мы знаем. Без вести пропавших нет", — подчеркнул Аксенов.
Он также уточнил, что среди погибших 41 ребенок. Сейчас в больницах находятся 14 пострадавших, среди них двое детей. Еще 65 человек, в том числе 25 детей, проходят амбулаторное лечение.
Напомним, страшный пожар произошел в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово 25 марта. В результате погибли 64 человека. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами.
28 марта в России объявлен день национального траура. В этот день в Кемерово похоронят 13 погибших на этом пожаре.
Комментарии
Еще утром было больше 40 человек в списке пропавших без вести, т.е. людей, тела которых может и вынесены, но опознать которые невозможно. Как можно за несколько часов определить, сделать экспертизу. А были же детки и из детского дома
28.03.2018 14:31
- гость -
откуда они там взялись? Когда же вас уголовно преследовать начнут. Даже если ты иди от, пора учить вас отвечать за свои слова.
Говорили, что составлен список пропавших из 85 людей. И где эти люди?
Я чето-тоже не понимаю, в обед было написано 38 человек без вести пропавших!!!А сейчас 0! И статья пропала вдруг?!
Информация опять разница !!!! Быстренько они сегодня разобрались !!
Мое оценочное суждение, власти врут, как всегда.