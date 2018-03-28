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Судебные приставы списали 2,2 трлн рублей безнадежных долгов россиян в минувшем году, сообщают "Известия" со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов.
По отношению к позапрошлому году сумма списанных долгов в РФ выросла на 16%. Увеличение списаний связывают с увеличением кредитования населения, падением реальных доходов и невозможностью взыскания задолженности.
В качестве еще одной причины роста объема списаний безнадежных долгов называется и низкая эффективность работы приставов, которые из-за высокой загруженности не могут тратить время на каждое дело.
Комментарии
Увеличение списаний связывают с увеличением кредитования населения, падением реальных доходов и невозможностью взыскания задолженности.
Да что вы говорите???
А перед выборами говорили что они того, реально выросли...
Где обман?
всего то 28,5 миллионов евро на всю Россию списали... а зарубежным странам-должникам миллиардами долларов списывают!-
Списали, путем перспективы, деления накопленных долгов на добросовестных плательщиков - лохов. "Бесплатный сыр, он только в мышеловке".
приставам дела нет до должников по кредитам.у них алиментщиков да тех от которых взыскатели требуют от пристава хватает с лихвой.