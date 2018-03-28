Фото: пресс-служба мэрии Барнаула
В рейтинге мэров за первый квартал 2018 года, составленном Центром информационных коммуникаций "Рейтинг" в сотрудничестве с Финансовым университетом при Правительстве РФ, глава Барнаула Сергей Дугин вошел в группу лидеров и закрепился на 22-й позиции. Это лучший результат среди всех градоначальников Сибирского федерального округа.
Объектами исследования выступили мэры 88 городов России. При этом под мэрами в данном рейтинге понимались избранные населением главы городов либо, при их отсутствии, те из руководителей, в официальной должности которых содержится определение "мэр". Муниципалитеты, для которых не подходят оба эти варианта, в рейтинге представляют руководители городских администраций.
Отметим, что в конце прошлого года Сергей Дугин занимал 25-е место в рейтинге. Таким образом, за три месяца градоначальник поднялся на три позиции вверх и расположился в группе лидеров. Он опередил мэра Иркутска Дмитрия Бердникова, главу Тамбова Сергея Чеботарева, Магнитогорска Сергея Бердникова.
Первое место сохранил Александр Моор, хотя по сравнению с предыдущим исследованием увеличилось количество критических высказываний в его адрес. Зимой и в начале весны город неоднократно засыпало снегом. Часть экспертов оказались недовольны качеством уборки Тюмени, часть посчитали её вполне приемлемой.
Что касается других мэров Сибири, то на 26-м месте расположился Сергей Еремин (Красноярск), 40-м Иван Кляйн (Томск), 64-м Юрий Нечаев (Горно-Алтайск), 67-м Анатолий Локоть (Новосибирск), 68-м Оксана Фадина (Омск), 80-м Сергей Кузнецов (Новокузнецк), Олег Кузнецов (Чита), 88-м Илья Середюк (Кемерово).
Комментарии
кто составляет эти рейтинги, результаты его деятельности это замашки вырубить все
И на 25 % сократить ввод жилья.
Полностью согласен. У Него нет ворюги сына Максимки ук "Доверие"(как у Савинцева),и Он велел вывезти максимальное количество снега( ни как Савинцев).
АМИК, "Вошел в группу лидеров на 22 место" и "признан лучшим градоначальником в Сибири" - не одно и тоже. Научитесь правильно доносить содержание в заголовках.
Где этот список? Сколько всего участников? 30?
Дугин и правда очень нормальный мэр. Таким мэр и должен быть.
28.03.2018 15:12
- гость -
Просто на него пока нет заказа , как на Савинцева . А тот снег в разы лушче чистил
15:28, Нормальным мэром был Владимир Баварин, а все остальные эффективные сити-менеджеры.
Амик, вы у Дугина на зарплате?
15:28, Нормальным мэром был Владимир Баварин, а все остальные эффективные сити-менеджеры.
сходи свечку поставь за все разваленные предприятия ...
Да чего уж мелочиться - лучший мэр на планете!