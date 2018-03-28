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Мужчина погиб в Петропавловском районе Алтайского края, переживающем паводок — по имеющимся данным, он утонул, спасая своих животных.
Как сообщает "Политсибру", трагический инцидент произошел в селе Зеленый Дол. Как рассказал глава района Сергей Козликин, 51-летний мужчина отказался от эвакуации.
"Он пошел спасать своих животных и утонул", — отметил глава Петропавловского района.
Напомним, что в настоящее время в Алтайском крае из-за паводка введен режим чрезвычайной ситуации.
Ранее в ГУ МЧС по региону сообщали, что в крае подтоплено более 3500 участков и более 1200 домов.
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