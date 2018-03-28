После трагедии в Кемерово в Алтайском крае дополнительно проверят систему противопожарной безопасности во всех образовательных учреждениях.

Как отметила в разговоре с порталом Amic.ru заместитель министра образования и науки Алтайского края Инесса Долженко, такая работа проводится в регионе регулярно и нельзя сказать, что это дополнительные меры.

"Мы со своей стороны проводим очень серьезный аудит состояния противопожарной безопасности во всех учреждениях системы образования Алтайского края. Руководителям муниципальных органов, которые осуществляют управление в сфере образования, и всем руководителям краевых учреждений, подведомственных министерству, дано задание проанализировать исправность всех систем противопожарной безопасности. Дополнительно провести учения и инструктажи по действиям в случае ЧС", — рассказала Долженко.

Также спикер обратила внимание на то, что во время учений отдельное внимание должно быть уделено своевременности вызова пожарной охраны, правильности использования всех средств пожаротушения и индивидуальных средств защиты, а также эвакуации людей.

Перед руководством учреждений образования стоит задача проверить запасные выходы, их исправность и доступность. В обязательном порядке необходимо провести тренировки по эвакуации школьников и педагогического состава. К учениям приступят, как только дети выйдут с каникул.

"Всем учреждениям образования необходимо своевременно производить очистку от мусора, снега и талых вод всех подъездов к школам. Отдельный пункт — обеспечить освещение в темное время суток всех средств защиты. Эта работа ведется в соответствии с нашими инструкциями, но человеческий фактор имеет место быть. Поэтому дополнительные меры не помешают", — добавила замминистра Минобрнауки региона.

В каждой образовательной организации будет составлен план противопожарных учений. Уже к 10 апреля 2018 года должны быть сведения о том, в каких школах что уже сделано.

"Если у кого-то есть предписания наших контролирующих органов (МЧС, Росгвардия), в незамедлительном порядке необходимо устранить все имеющиеся нарушения. На самом деле по пожарной безопасности у нас проходят регулярные проверки. У нас 100% обеспеченность и противопожарным оборудованием, и средствами оповещения. И постоянно мы следим за своевременностью работ по пожарной безопасности", — говорит эксперт.

Что касается того, кто будет проводить инструктаж, то этим могут заниматься только те специалисты, которые прошли соответствующее обучение и получили удостоверение. Такие люди есть в каждой организации, заверил спикер. Если возникнет необходимость, то для тренировок и учений могут быть привлечены сотрудники ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

В настоящее время школьники региона находятся на каникулах. В связи с трагическим происшествие м в Кемерово, где во время пожара в ТЦ "Зимняя вишня" погибли десятки людей, в Алтайском крае ученикам рекомендовано не посещать места с массовым скоплением людей либо делать это под строжайшим контролем взрослых.

"У каждой школы есть свой график мероприятий на каникулы. Но массовых мероприятий краевого уровня на этих каникулах не предусмотрено", — заявила Долженко.