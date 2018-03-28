Жители Омска после трагедии в Кемерово начали проверять систему безопасности в общественных местах. Об этом пишет "Комсомольская правда".
Горожане увидели, что запасной выход в одном из крупных гипермаркетов на улице Октябрьской – в "Триумфе" – заблокирован десятками тележек для покупок.
Нарушение пожарной безопасности жители города нашли и в одном из общежитий. Там на дверях пожарного выхода написано крупными буквами "Закрыто". К табличке даже прилагается пояснение: "Выход считается эвакуационным. В случае пожара ключ у охраны".
Напомним, страшная трагедия произошла в Кемерово 25 марта. В ТРЦ "Зимняя вишня" произошел пожар. В результате погибли 64 человека. Из них 41 ребенок. 28 марта в России объявлен день национального траура.
Комментарии
Нахожусь в одном из огромных отеле нашей Родины. Чтобы не ждать лифт, еще до трагедии, пытался спуститься по пожарной лестице. Она Заколочена! Сегодня поднял администрацию отеля. Моментально отреагировали. Все привели в порядок. Обращаюсь ко всем читателям и амику, давайте будем сами проверять хотя бы пути эвакуации и таблички. Амик, напишите об этом статью. Пригласите пожарника, чтобы разьяснил. Давайте сделаем это и не будем трупы считать. За 5 лет эксплуатации отеля я первый, кто подошел с этой пооблемой. Мне руку пожали, извинились и сказали спасибо.