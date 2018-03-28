Горячую линию открыли в Главном управлении МЧС России по Алтайскому краю по вопросам паводка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Телефон горячей линии - 8 (3852) 20-25-86. Номер "телефона доверия" — 8 (3852) 65-82-19. По телефонам можно выяснить актуальную информацию о складывающейся обстановке.
Если возникает угроза вашей жизни или вы стали свидетелем происшествия, в результате которого может пострадать человек, звоните по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России — 101.
Напомним, во вторник, 27 марта, губернатор Алтайского края Александр Карлин ввел в регионе режим чрезвычайной ситуации.
По последним данным, в крае подтоплено 3554 приусадебных участка и 1224 жилых дома. Подтопление произошло в 69 населенных пунктах Краснощековского, Третьяковского, Зонального, Курьинского, Быстроистокского, Алтайского, Солонешенского, Петропавловского, Советского, Шипуновского, Целинного, Смоленского районов.
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