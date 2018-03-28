Фото: "Ударник", "Районный вестник"
В связи с ухудшением паводковой обстановки губернатор Алтайского края Александр Карлин ввел режим ЧС в регионе. Сейчас сложная паводковая обстановка наблюдается в Чарышском, Краснощековском, Шипуновском, Солонешенском, Петропавловском, Смоленском, Советском, Третьяковском, Курьинском, Быстроистокском, Целинном и Усть-Калманском районах. Паводок унес жизнь одного из жителей края – в селе Зеленый Дол Петропавловского района 51-летний мужчина отказался от эвакуации и погиб, спасая животных.
Amic.ru собрал фотографии журналистов газет Петропавловского района "Ударник" и Краснощековского района "Районный вестник", чтобы показать, как сейчас выглядят подтопленные алтайские села. Фоторепортаж из зоны паводка.
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