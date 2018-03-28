Фото: Константин Гришин/barnaul.org
Жители Барнаула, а также первые лица региона и краевой столицы 28 марта, в день траура по погибшим в результате пожара в кемеровском ТЦ, возложили цветы в память о жертвах этой трагедии к Мемориалу Славы.
Память кемеровчан почтили губернатор Алтайского края Александр Карлин, председатель АКЗС Александр Романенко, глава Барнаула Сергей Дугин, депутаты и общественники.
Напомним, что сегодня на административных зданиях приспущены государственные флаги, а учреждениями культуры и телерадиокомпаниями отменены развлекательные мероприятия и передачи.
Цветы, игрушки и свечи к Мемориалу Славы барнаульцы начали нести еще вечером 27 марта.
Комментарии
Теперь ясно зачем дороги вокруг пл.Победы вычистили...большие люди пожаловали
А где тут Слава(мемориал) ,?