Фото: news.ngs.ru
Стена обрушилась 28 марта в Бобровской средней общеобразовательной школе в Новосибирской области — к счастью, в результате инцидента никто не пострадал, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ГУ МЧС по региону.
Населенный пункт, где произошло обрушение, находится в Сузунском районе.
"Детей там не было, поэтому никто не пострадал", — уточнили в экстренном ведомстве.
Также отмечается, что обрушение случилось на первом этаже здания, который не эксплуатируется.
Комментарии
К жилым домам пристривают подземные гаражи и другие дома, копают котлованы, портят фундамент, потом стены портятся вслед за фундаментом. Такое и в Барнауле наблюдается. Бардак в стране, лишь бы заработать любой ценой.