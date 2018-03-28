Власти Кемеровской области проверяют сообщения о возможном несовпадении числа погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" с официальными цифрами. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на первого вице-губернатора региона Владимира Чернова.
Инициативная группа сообщает, что ей поступили данные о 78 погибших.
"Мы сейчас сопоставляем, ищем контакты тех людей, которые заявились, потому что очень много информации было, например, из соцсетей взято. Мне кажется, что где-то ведется непонятная игра и кто-то кого-то к этому, может быть, подзуживает. Но это очень серьезный вопрос", — отметил вице-губернатор.
Чиновник подчеркнул, что если информация в заявлениях окажется ложной, людей привлекут к ответственности. По словам Чернова, накладываются одни списки на другие, и потом ищутся контакты людей, подающих заявления о том, что родственники пропали или пострадали.
Вице-губернатор рассказал, что не все люди оставляли при заявлении свои контакты, а для проверки нужна детальная информация.
Напомним, по официальным данным, в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня" погибли 64 человека. Из них 41 ребенок. 28 марта в России объявлено днем национального траура. В этот день похоронят 13 погибших в этом страшном пожаре.
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