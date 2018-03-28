Алтайское краевое отделение Российского детского фонда и Алтайское региональное отделение Общероссийской общественной организации "Российский Красный Крест" объявили о сборе гуманитарной помощи и денежных пожертвований для жителей подтопленных районов Алтайского края. Об этом сообщается на официальном сайте администрации региона.
Принимаются: деньги, предметы первой необходимости (новое постельное белье, одежда, обувь, средства личной гигиены). Гуманитарную помощь можно приносить в Алтайское краевое отделение Российского детского фонда по адресу: Барнаул, улица Партизанская, 120 (вход со стороны проспекта Красноармейского). Вещи принимают в будни с 10 до 16 часов.
Реквизиты для перечисления денежных средств:
Получатель: Алтайское краевое отделение Российского детского фонда
ИНН 2225018635/КПП 222501001
р/с 40703810002140010252
к/с 30101810200000000604
БИК 040173604
Алтайское отделение №8644 ПАО Сбербанк г. Барнаул.
Получатель: Алтайское региональное отделение Общероссийской общественной организации "Российский Красный Крест"
ИНН 2224008240/КПП 222501001
р/с 40703810702000000071
к/с 30101810200000000604
БИК 040173604
Алтайское отделение №8644 ПАО Сбербанк г. Барнаул
В платежном поручении необходимо сделать пометку: "Благотворительные пожертвования пострадавшим от паводка в Алтайском крае". Юридическим лицам необходимо указать наименование организации, перечисляющей средства.
Как ранее сообщало ИА "Амител" , в связи с ухудшением паводковой обстановки губернатор Алтайского края Александр Карлин ввел режим ЧС в регионе. Сейчас сложная паводковая обстановка наблюдается в Чарышском, Краснощековском, Шипуновском, Солонешенском, Петропавловском, Смоленском, Советском, Третьяковском, Курьинском, Быстроистокском, Целинном и Усть-Калманском районах. Паводок унес жизнь одного из жителей края – в селе Зеленый Дол Петропавловского района 51-летний мужчина отказался от эвакуации и погиб, спасая животных.
Комментарии
вот не повезло алтайскому народу! надо сдать старые носки!
Жителям Сирии, например ничего собирать не нужно было - им самолетами доставляли помощь из РФ... никто обноски не собирал!
Почему мы сирийцев любим больше себя?
Почему мы сирийцев любим больше себя?
Потому что газопровод ценнее Алтайского края.