Следователи возбудили уголовное дело в отношении гражданина Украины Никиты Кувикова, известного в Сети как пранкер Евгений Вольнов, по статье 282 УК РФ (возбуждение ненависти или вражды). Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко в официальном телеграм-канале ведомства.
В ведомстве полагают, что Кувиков публично распространял недостоверные сведения о количестве жертв пожара в Кемерово, вводя в заблуждение родственников погибших и пострадавших, таким образом пытаясь дестабилизировать ситуацию.
"Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании Кувикову меры пресечения в виде ареста заочно. В ближайшее время он будет объявлен в розыск", — уточняют в СКР.
Как ранее сообщало ИА "Амител" , после ЧП в Кемерово в соцсетях появились записи телефонных разговоров, которые совершал пранкер, о якобы нескольких сотнях погибших при пожаре. Следственный комитет и МЧС опровергли эту информацию.
Напомним, пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. По официальным данным, погибли 64 человека. Большинство из них – дети. 28 марта в России объявлено днем национального траура.
Комментарии
Ну вот и обнаружен виновный. Пранкер, да еще с бендеровщины.
Кто ж еще то, кроме него.
Бесполезное марание бумаги
Интересно, как его СКР с Украины достанет, когда его муслимы и то достать не могут, а он их самих, их родителей, их религию и их бога обсирает не по детски в своих пранках.
Его тогда много по чему можно приструнить. До сих пор странно, как вообще канал этого имбецила существует на популярном видеохостинге. Куда смотрит администрация?
Там чего только стоит, когда он несовершеннолетних девочек пытается заставить произнести оскорбительную фразу в отношении нашего действующего президента. И сам много раз её повторяет
Писец подкрался вольнову-кувикову.
Ну и харя... Ничего... Скоро сползёт ухмылка с нее