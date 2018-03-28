Последнюю действующую переправу закрыли в Алтайском крае в среду, 28 марта, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС по региону.
Речь идет о переправе на реке Обь, связывающей город Камень-на-Оби и пристань Островную. Инспекторы ГИМС МЧС России обследовали переправу и пришли к выводу, что в результате воздействия на лед плюсовых температур происходит разрушение структуры льда, увеличивается пористость и снижается его прочность. Поэтому движение по нему запрещено как транспортным средствам, так и людям.
В ведомстве подчеркивают, что выезды на переправы перекрыты, в местах съезда установлены запрещающие знаки. Выезд любой техники на лед любого водоема представляет угрозу для жизни и является административным правонарушением.
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