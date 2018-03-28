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Первый замгубернатора Кемеровской области Владимир Чернов считает оправданным решение главы Кузбасса Амана Тулеева не принимать участие в митинге памяти погибших в торговом центре "Зимняя вишня".
"Я считаю, это абсолютно правильное решение, если возникает критика, что губернатор вчера не появился на митинге", — цитирует чиновника "Интерфакс".
Первый заместитель Тулеева добавил, что на 28 марта губернатор запланировал ряд встреч с родственниками погибших.
Напомним, что накануне на площади Советов в Кемерово состоялся стихийный митинг, в ходе которого жители областной столицы высказали критику в адрес городских и региональных властей.
28 марта в России объявлено днем общенационального траура по жертвам пожара в ТЦ "Зимняя вишня", случившегося в минувшее воскресенье.
Комментарии
Вот оно все лицо власти...
Собака лает - караван идет! истинное лицо власти.
это кем же надо считать жителей своего региона что бы так к ним относиться?
уймитесь болезные
Засиделись дедушки у власти, и в центре и на местах...
А продажная "вертикаль власти" прогнила насквозь, только денежки куют без устали, на остальных наплевать и забыть...