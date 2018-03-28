Фото: пресс-служба правительства Алтайского края
Губернатор Алтайского края Александр Карлин в среду, 28 марта, принял участие в акции, которая проходит по инициативе жителей Барнаула. Вместе с другими барнаульцами он на Мемориале Славы почтил память жертв пожара в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня". Вместе с губернатором почтить память пришли глава Барнаула Сергей Дугин, депутаты АКЗС и члены правительства.
Журналисты спросили у главы региона об информации о том, что во время пожара в "Зимней вишне" могли погибнуть двое школьников из Барнаула. Тем более что подтверждение этого стало распространяться в социальных сетях.
"Есть выражение "Чужой беды не бывает". Но сегодня можно говорить о том, что трагедия в Кемерово подтвердила в буквальном смысле верность этого утверждения. Я сегодня по вполне понятным формально-юридическим и морально-этическим соображениям не могу достоверно сказать о том, что среди пострадавших в этом злосчастном торгово-развлекательном центре были наши земляки, наши дети. Необходимая работа ведется и по точной правовой квалификации случившегося. Но есть серьезные основания говорить, что это так и случилось. В этой связи наши сопереживания и наша скорбь еще более глубоки. И если эта печальная информация подтвердится, мы сделаем все, что должны сделать в этой ситуации по отношению к пострадавшей семье", — сообщил Александр Карлин. По его словам, в настоящее время необходимую помощь, в том числе психологическую, получает мать детей.
Кроме того, глава алтайского правительства уверен, что акция продиктована естественными человеческими порывами, солидарностью с теми, кто сегодня переживает трагические часы утраты своих близких.
"Для нас, жителей Алтайского края, Кузбасс — не просто географически близкий регион, мы генетически родственны. Огромное количество человеческих связей с жителями Кемеровской области, поэтому наша скорбь и наша солидарность глубокие, искренние. Мы сегодня с нашими земляками", — так Александр Карлин объяснил свое решение участвовать в народной акции.
Также алтайский губернатор напомнил, что в настоящий момент проводится проверка всех торговых центров.
Комментарии
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