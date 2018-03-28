Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев снял с должности своего заместителя Алексея Зеленина. Об этом пишет "Интерфакс".
Кроме этого, в отставку отправлена начальник департамента внутренней политики региона Нина Лопатина.
Зеленин был руководителем аппарата администрации региона. По данным агентства, место Зеленина займет Ольга Турбаба, первый заместитель главы города Кемерово.
Как ранее сообщало ИА "Амител" , 27 марта на стихийном митинге в Кемерово люди требовали отставки властей и немедленного наказания виновных. Так, например, вставал вопрос о смещении с должности губернатора области Амана Тулеева.
Комментарии
в тюрьму а не в отставку надо!
А с кем тогда работать?
Выбрали козлов отпущения..
Нельзя вставать на колени перед пузатерами-не??