Депутат Верховной рады Надежда Савченко на своей странице в Facebook опубликовала ролик, в котором заявила о том, что станет президентом Украины. Об этом пишет "Газета.ру".
"Я знаю, что нужно делать, и решение для себя действовать я приняла. Придет время, я стану кандидатом в президенты Украины, но ваше решение мне нужно уже сегодня", — отметила она.
На видеозаписи Савченко переодевается, меняя вышиванку на военную форму. В конце ролика появляется надпись: "Совместное действие остановит преступление власти".
Напомним, Савченко лишили депутатской неприкосновенности. Генпрокуратура Украины предполагает, что подозреваемая и ее сторонники планировали совершить теракт в Раде и правительственном квартале, для чего составили поэтапный план действий. Для этих целей, по версии ведомства, подозреваемая намеревалась использовать оружие, в частности, гранатометы и минометы.
Комментарии