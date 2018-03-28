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Проверки по фактам гибели двух человек в зоне паводка в Алтайском крае проводит региональное управление Следственного комитета.
Напомним, один трагический инцидент произошел 27 марта в селе Зеленый Дол Петропавловского района, где было обнаружено тело мужчины 1967 года рождения.
"По предварительным данным, погибший накануне подтопления был эвакуирован из дома. Однако впоследствии он самостоятельно вернулся в жилище. Его тело было обнаружено сотрудниками МЧС", — констатируют в СКР.
Еще один факт гибели человека был зафиксирован днем ранее, 26 марта, в райцентре Солонешное, где было найдено тело местного жителя 1951 года рождения.
Согласно предварительной информации, мужчина в условиях начавшегося паводка и проведения мероприятий по эвакуации людей в состоянии алкогольного опьянения возвращался от своего знакомого домой. Селянин не справился с потоком воды, и его вынесло течением в реку Ануй.
Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Напомним, что в связи с паводком в Алтайском крае введен режим ЧС.
Комментарии
Погибли не верующие в Нашых спасателей, и в сухой Закон!
Вот сегодня утром отчитались местные, что жертв нет! Это как понимать?