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Трагедия в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово
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Семьи погибших в Кемерово начнут получать выплаты с 29 марта

, ИА "Амител"
Средства поступают из федерального, регионального бюджетов и от собственников торгового центра

&amp;amp;quot;Инцидент Кемерово&amp;amp;quot;

Выплаты семьям погибших в страшном пожаре в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня" начнут производить с четверга, 29 марта. Об этом пишет "Интерфакс".

Как рассказал первый вице-губернатор Владимир Чернов, средства поступают из федерального и регионального бюджетов, а также от собственников торгового комплекса. Где-то деньги поступили в полном объеме, а где-то нет.

Напомним, трагедия произошла 25 марта. При пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" погибли 64 человека. Из них 41 ребенок. 28 марта в России объявлено днем общенационального траура по жертвам пожара.

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Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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