Выплаты семьям погибших в страшном пожаре в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня" начнут производить с четверга, 29 марта. Об этом пишет "Интерфакс".
Как рассказал первый вице-губернатор Владимир Чернов, средства поступают из федерального и регионального бюджетов, а также от собственников торгового комплекса. Где-то деньги поступили в полном объеме, а где-то нет.
Напомним, трагедия произошла 25 марта. При пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" погибли 64 человека. Из них 41 ребенок. 28 марта в России объявлено днем общенационального траура по жертвам пожара.
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