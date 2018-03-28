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Очевидцы: торговый центр "Лето" оцепили в Барнауле

, ИА "Амител"
Возле ТЦ работают сотрудники полиции и МЧС

Фото: vk.com/barneos22

Барнаульцы в социальных сетях сообщили о том, что 28 марта был оцеплен торговый центр "Лето", расположенный на Павловском тракте.

"ТЦ "Лето" оцеплен, работают спасатели. Люди стоят на улице, из здания всех эвакуировали. Приехали МЧС, ДПС, пожарные, "скорая". Сотрудники МЧС посетили здание и покинули, едут еще машины", — отмечает автор заметки в паблике Barnaul 22.

Также отмечается, что якобы в ТЦ был обнаружен неопознанный объект.

Портал Amic.ru обратился за комментариями в отдел информации и общественных связей ГУ МВД по Алтайскому краю. В ведомстве сообщили, что возле ТЦ действительно работают экстренные службы, и обещали предоставить подробности позже.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

28.03.2018 17:02
- гость -

Бульдозером очистили площадку от машин перед ТЦ? Там всегда море машин.

0  0
28.03.2018 17:10
- гость -

щас начнут кошмарить ТЦ..

0  0
28.03.2018 17:23
Читатель

К сожалению если не кошмарить, то именно такие последствия возникают. Во всём мире кошмарят, и штрафы у них там не от 1000 и 10000 рэ, а такие, что бизнес закрывать можно.

0  0
28.03.2018 17:38
- гость -

28.03.2018 17:10

Да вы не переживайте, кино можно и дома посмотреть, а шмотки на базаре втрое дешевле

0  0
28.03.2018 18:15
- гость -

У нас в Барнауле тоже такие ТРЦ есть. Бывший хлеб завод (седьмой континент), макаронная фабрика (Ультра). Из "седьмого континента" вообще никто не успеет выбежать.

0  0
28.03.2018 18:57
Галина

Нужно чтобы сгорели люди заживо чтобы начать контролировать ТЦ,а что до этого мешало проводить контроль?

0  0
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