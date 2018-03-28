Ситуация с паводком стабилизировалась в Бийске. Здесь остались лишь проблемы локального характера. Об этом сообщается на официальном сайте администрации региона.
"Остались локальные проблемы на определенных участках улиц и внутридворовых территориях многоквартирных домов, а также в некоторых частных подворьях. По информации коммунальных служб города, работы по ликвидации подтопления талыми водами будут закончены в течение ближайших двух суток", — сказано в сообщении ведомства.
Напомним, подтопление в Бийске началось еще на минувшей неделе. Особо кризисная ситуация возникла в понедельник, после того как ночью выпали обильные осадки. Движение по дорогам было затруднено.
Работы по откачке велись на улицах Социалистическая, Мерлина, Интернационалистов, Горно-Алтайская, Кутузова, Матросова, Ударная, у школы №7, больницы №2 и в других местах, подверженных подтоплению.
В мэрии подчеркивают, что под особым контролем находился дренажный канал "Голубой Дунай", предназначенный для отвода талых вод с нагорной части города. За его состоянием следило управление ГОЧСиПБ Бийска, а работы по поддержанию устройств канала в состоянии максимальной пропускной способности выполняли подрядные организации. Благодаря этому, а также временной дамбе, талые воды удалось удержать в русле дренажного канала.
Напомним, 27 марта губернатор Алтайского края Александр Карлин ввел в регионе режим ЧС. Сложная паводковая обстановка наблюдается в Чарышском, Краснощековском, Шипуновском, Солонешенском, Петропавловском, Смоленском, Советском, Третьяковском, Курьинском, Быстроистокском, Целинном и Усть-Калманском районах. Паводок унес жизни двух жителей края.
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