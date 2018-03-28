Инструктор детской площадки в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня" Сергей Сочинский рассказал, что очаг возгорания находился в яме под детскими батутами. Об этом пишет "Интерфакс".
По словам Сочинского, в батутной яме находилась связка кабелей, поэтому причиной могло стать нарушение одного из них или искра, упавшая с потолка. Инструктор не считает, что пожар случился из-за поджога.
Между тем управляющая ТЦ "Зимняя вишня" Надежда Судденок заявила, что пожар случился, скорее всего, из-за поджога. Она подчеркнула, что сотрудница центра, работавшая на одном из аттракционов, перед возгоранием услышала хлопок, после чего рядом с ней возник "столб огня".
Напомним, страшный пожар произошел в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня" 25 марта. В результате погибли 64 человека. Из них 41 ребенок. Сейчас по данному делу задержали пятерых подозреваемых, все они допрошены.
Комментарии
Бывает у лицемеров и такое, сразу по 8 марта!
При коротком замыкании хлопок бывает.