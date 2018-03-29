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Потепление до +15 градусов накроет Алтайский край 29 марта

, ИА "Амител"
Погода в регионе, живущем в режиме ЧС из-за паводка, будет способствовать еще более сильному снеготаянию

Фото: moyaokruga.ru

Резкое потепление до +15 градусов ожидается в Алтайском крае в четверг, 29 марта — это значит, что в регионе, живущем в режиме ЧС, будет еще более интенсивное снеготаяние и ухудшится паводковая обстановка.

Согласно данным алтайского ЦГМС, осадков в крае не ожидается. На дорогах сильная гололедица, в утренние часы местами туман, изморозь.

Дневные температуры составят +5...+10 градусов, в предгорных районах до +15 градусов.

Ветер ожидается юго-западный, 2-7 метров в секунду с усилением днем до 13 метров.

В Барнауле также без осадков, в утренние часы возможны изморозь, туман, на дорогах гололедица. Днем в краевой столице температура воздуха составит +5...+7 градусов.

Ветер юго-западный, 2-7 метров в секунду с усилением днем до 5-10 метров.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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