Фото: moyaokruga.ru
Резкое потепление до +15 градусов ожидается в Алтайском крае в четверг, 29 марта — это значит, что в регионе, живущем в режиме ЧС, будет еще более интенсивное снеготаяние и ухудшится паводковая обстановка.
Согласно данным алтайского ЦГМС, осадков в крае не ожидается. На дорогах сильная гололедица, в утренние часы местами туман, изморозь.
Дневные температуры составят +5...+10 градусов, в предгорных районах до +15 градусов.
Ветер ожидается юго-западный, 2-7 метров в секунду с усилением днем до 13 метров.
В Барнауле также без осадков, в утренние часы возможны изморозь, туман, на дорогах гололедица. Днем в краевой столице температура воздуха составит +5...+7 градусов.
Ветер юго-западный, 2-7 метров в секунду с усилением днем до 5-10 метров.
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