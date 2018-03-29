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Гаражное мошенничество: барнаулец угодил под статью из-за "фейкового" бокса

, ИА "Амител", Артем Кузнецов
Предприимчивый горожанин собрал с 20 человек более 3 млн рублей на строительство гаражей, которым не собирался заниматься

Фото: prospectstroy.ru

В Барнауле начался судебный процесс над Валерием Кузнецовым. Его обвиняют в мошенничестве при строительстве гаражного кооператива в Индустриальном районе города. Собрав деньги примерно с 20 пайщиков, г-н Кузнецов на самом деле не собирался ничего строить — его компания не обладала ни техникой, ни людьми, ни финансовыми ресурсами.

Судья Индустриального райсуда Барнаула Елена Емельянова 27 марта приступила к рассмотрению уголовного дела, связанного с мошенничеством в особо крупном размере. На скамье подсудимых — 52-летний Валерий Кузнецов. От его действий, по версии следствия, пострадало около 20 человек, а общая сумма ущерба составила 3,14 млн рублей. В числе тех, кого обманул Валерий Кузнецов, довольно много пенсионеров. Среди пострадавших люди самых разных профессий — медработник, директор школы, токарь и т. д.

Сама схема по отъему денег у населения была, на удивление, простой. Г-н Кузнецов создал ООО "Лига Сервис", где занимал пост директора. С начала 2014 года он стал распространять информацию среди жителей многоэтажек на Малахова о том, что его компания намерена построить гаражный кооператив по адресу: улица Малахова, 85 "а". Материалы рекламного характера стали развешивать на подъездах близлежащих домов. В итоге клиенты стали постепенно обращаться к г-ну Кузнецову. Кто-то выплачивал задаток, кто-то полную сумму сразу. В обмен получал расписку. Кроме того, составлялся договор участия физлица в строительстве гаражного бокса — с печатью и подписями, все как положено. Мошенничество продолжалось с октября 2014-го по август 2016 года.

Все эти действия следствие однозначно трактовало как обман и злоупотребление доверием, так как Кузнецов, заключая подобные договоры, точно знал, что ничего строить не будет. У него для этого не было сотрудников, техники и спецматериалов.

Доверчивые барнаульцы выкладывали различные суммы за будущее машино-место. Кто-то 180 тысяч, кто-то 100 тысяч, некоторые и вовсе по 360 тысяч рублей.

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Отметим, Валерий Кузнецов ранее судим не был. Впрочем, как рассказали корреспонденту Amic.ru некоторые из пострадавших, это не первая попытка мошенника "построить" гаражный кооператив в Индустриальном районе. Якобы еще в начале 2010-го Кузнецов аналогичным образом собирал деньги на гаражи в районе улицы Попова. Естественно, что строить он ничего не стал. Тогда люди не стали обращаться в суд, сделав все своими силами. Возможный ущерб составил около 9 млн рублей.

Добавим, Валерия Кузнецова в суде защищает адвокат Ольга Кобелева. Кстати, она, в отличие от потерпевших и прокурора, выступила, как и ее клиент, за то, чтобы закрыть суд от прессы. В итоге судья частично удовлетворила эту просьбу, запретив посещать такую стадию, как судебное следствие. Валерий Кузнецов мотивировал свое желание "отгородиться" от прессы тем, что не желает, чтобы его "очерняли на всю страну через СМИ". Виновным он, разумеется, себя не признает.

По некоторым данным, в нынешнюю преступную схему была втянута также супруга и совершеннолетний сын Кузнецова.

Следующее заседание суда по этому громкому делу пройдет 3 апреля. Процесс обещает быть довольно продолжительным, в первую очередь из-за большого количества пострадавших. В лучшем случае приговор может быть вынесен только к концу 2018 года. Как признают сами потерпевшие, ст. 159 УК РФ очень трудно доказывается и такие дела не всегда доводятся до логического конца.

Мошенничество, совершенное в особо крупном размере, наказывается лишением свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до 3 лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до 2 лет либо без такового.

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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