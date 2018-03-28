Фото: kbrria.ru
Жители Барнаула 28 марта, в день траура по жертвам трагедии в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня", запустят белые шары в небо.
Горожане намерены собраться сразу в нескольких местах и провести акцию памяти погибших.
В данные минуты барнаульцы идут к Мемориалу Славы у Привокзальной площади, где запустить белые шары планируется в 18:00.
Кроме того, люди намерены собраться у театра драмы, в Парке спорта Смертина, на площади Свободы, на ВДНХ, на набережной Оби, а также между домами №138 и №142 по улице Малахова.
Впрочем, люди с белыми шарами замечены и в других местах города.
Комментарии
Никогда не понимал этих акций...чем загрязнение природы поможет мертвым детям?
поможет-поможет: торговцам воздушными шарами.
японцы в память о погибших в атомной бомбардировке детях изготавливают белых бумажных журавликов...
выпустили шары... голубое небо и целые облака шаров.... как души.... улетели в небо.... печальное и трогательное зрелище....
Я случайно увидел шары в небе, всё понял, слёзы навернулись.
17:55
а вы и не поймете. .. не старайтесь...
помочь уже к сожалению нельзя. .. но душа требует выразить как-то свои эмоции и скорбь . сердце разрывается на части. .. какое горе. .. у нас завтра начнется прежняя жизнь. А вот у семей погибших жизнь разделилась на "до" и "после "
Вроде бесплатно раздавали