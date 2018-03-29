Фото: ФК "Динамо_Барнаул"

Генеральный директор ФК "Динамо-Барнаул" Виктор Сигарев может покинуть свой пост к 2019 году. Об этом Amic.ru сообщили сразу несколько источников. Как известно, в январе следующего года Сигареву исполнится 60 лет, и он как полковник полиции достигнет предельного возраста нахождения на службе. По некоторым данным, после своего ухода господин Сигарев может возглавить "Китайский рынок" в Барнауле.

Как пишет "Алтайский спорт", официального подтверждения своего ухода он не дал, подчеркнув, что до конца сезона остаётся на месте, а дальше будет видно. К тому же пока непонятно, кто может прийти на смену Виктору Сигареву.

Отметим, что еще неизвестно, где начнет барнаульское "Динамо" свой следующий сезон. Ранее Российский футбольный союз направил в адрес руководителей футбольных клубов Сибири и Дальнего Востока письмо с предложениями по реформированию группы "Восток", в которой выступает сейчас всего шесть профессиональных команд, в том числе и барнаульское "Динамо".

Начиная с сезона 2018-2019 предлагается изменить "правила игры". В частности, провести соревнования в группе "Восток" в двух подгруппах, где подгруппу "А" сформируют команды из Сибири, а подгруппу "Б" — команды с Дальнего Востока. Кроме того, необходимо будет организовать для команд, занявших первые места в подгруппах, стыковые матчи за право выхода в ФНЛ. При этом нужно сформировать каждую подгруппу с количеством команд не меньше, чем играют сейчас в группе "Восток", то есть шести.

Пополнение сибирской части "Востока" видится за счёт привлечения коллективов, выступающих в турнире ЛФК, и молодёжных составов клубов ФНЛ – красноярского "Енисея" и новосибирской "Сибири". К новобранцам предлагается применять облегченные правила по допуску.

Именно поэтому 9 апреля в Барнаул прилетит президент ПФЛ Андрей Соколов, который вместе с другими руководителями клубов Сибири обсудит будущее расширение лиги.

Виктор Сигарев уже покидал свой пост в 2012 году. Тогда его заменил Виктор Штерц. Однако вскоре он вернулся на должность президента клуба. Позже команда "Динамо" не прошла лицензирование и на время покинула Второй дивизион.

Барнаульское "Динамо" ведет отсчет своей истории с 1969 года. Наивысшие достижения связаны с победами в Восточной зоне второй лиги чемпионата России в 1974, 1980 и 1981 годах. В новое время команда заняла первое место в зоне "Восток" второго дивизиона чемпионата России 2007 года. В 2008 году "Динамо" играло в первом дивизионе, но выступило неудачно и по итогам сезона покинуло его. Тогда работу руководства команды признали неудовлетворительной. Раскритиковал клуб даже губернатор Алтайского края Александр Карлин.