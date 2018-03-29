Жители Барнаула стали жертвами мошенника, работавшего продавцом-консультантом в магазине бытовой техники RBT.ru. Дмитрий Нечаев обманул несколько десятков покупателей на сумму более 1 млн рублей, после чего уволился из магазина. Между тем в самой компании, позиционирующей себя в качестве ритейлера-дискаунтера, возмещать ущерб не торопятся.

Как рассказала порталу Amic.ru одна из пострадавших от рук мошенника, весной прошлого года она вместе с мужем приехала в точку RBT.ru на Малахова, 142, где намеревалась купить несколько наименований бытовой техники. Между тем товара в наличии не оказалось, и продавец-консультант (им оказался Дмитрий Нечаев) предложил оформить товарный чек, а доставку произвести через несколько дней. В итоге покупка потянула на 118 тысяч рублей, еще в 4 тысячи была оценена доставка.

Однако товара барнаульцы так и не дождались. Вначале они созванивались с консультантом каждый день, но он всякий раз их просил еще немного подождать. Когда же пошла вторая неделя с момента оформления товара, Дмитрий Нечаев перестал снимать трубку. Тогда покупатели обратились в сам магазин, где с удивлением узнали, что консультант уже уволился. При этом возмещать что-либо в RBT отказались, мотивируя это тем, что мошенничество с деньгами совершал конкретный человек, к которому и следует предъявлять иск.

В итоге выяснилось, что Дмитрий Нечаев обманул еще около 25 покупателей. Общая сумма ущерба составила порядка 1,2 млн рублей. Кстати, как оказалось, на работу в RBT.ru его приняли с уже имевшейся судимостью за грабеж, рассказала Amic.ru Ксения, которая сейчас пытается восстановить справедливость при помощи суда. При этом общее число пострадавших может быть несколько выше, так как далеко не все стали обращаться с гражданскими исками в суд.

Между тем Дмитрия Нечаева осенью 2017 года осудили по статье "Мошенничество", приговорив к четырем годам колонии строгого режима. В ходе предварительного следствия Нечаев виновным себя признал в полном объеме и заявил ходатайство о постановлении приговора в особом порядке. Тем не менее денежную часть ущерба он никому возмещать не стал. Обращает на себя внимание, что консультант оформлял товарные чеки абсолютно верно, это позднее подтвердил и Алтайский Роспотребнадзор. При этом последний факт мошенничества был совершен уже в тот момент, когда Дмитрий Нечаев не являлся работником RBT.ru. Бывший продавец-консультант пришел в магазин, спокойно достал фирменную одежду с бейджем, чем, собственно, и ввел в заблуждение покупателя.

После окончания уголовного дела с иском в гражданский суд стали постепенно обращаться пострадавшие. Однако из 25 человек в настоящее время свои дела выиграли только двое. Остальные проиграли. "Это как? У всех абсолютно одинаковые ситуации! Закон один, статьи одни! Только судьи разные по делам", — удивляется собеседница Amic.ru. Добавим, что суд удовлетворил те иски, где в качестве ответчика было указано физлицо — директор RBT.ru. Проигравшие же судились с самой компанией, то есть юрлицом. Тем временем RBT.ru не намерен рассчитываться по уже проигранным делам и подал апелляцию.

Получить оперативный комментарий в самой сети по поводу сложившейся ситуации порталу Amic.ru не удалось.