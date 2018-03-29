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"Варварский" 18 век: как Россия пробовала смертную казнь у себя запретить

, ИА "Амител"
Впервые высшую меру наказания в Российской империи отменила Елизавета Петровна еще в 1753 году

Фото: runivers.com

В настоящее время в РФ такой вид уголовного наказания, как смертная казнь, не применяется. По действующей Конституции 1993 года она носила временный характер и была рассчитана лишь на некоторый переходный период и больше не может применяться с 16 апреля 1997 года.

Между тем, если обратиться к истории вопроса, то впервые в России смертную казнь запретили еще в середине 18 века. При этом максимальное количество преступлений, за которые могли казнить, наблюдалось в период правления Петра I. Таких деяний насчитывалось аж 123.

29 марта 1753 года Елизавета Петровна утвердила очередной сенатский доклад от 19 марта с предложением вместо смертной казни ввести наказание кнутом, вырезание ноздрей и клеймение лица тремя буквами. Примечательно, что нововведение скрыли от общественности. Сенаторы перестраховались и предписали в судебных вердиктах оговаривать, что смертная казнь заменяется вышеперечисленными мерами "до указу".

Между тем в царствование Елизаветы Петровны также были отменены пытки для лиц младше 17 лет. Несколько указов заменили "натуральную смертную казнь" на "политическую", которая выражалась в ссылке "на каторжные работы, предварительно подвергнув: наказанию кнутом с вырыванием ноздрей и постановлением клейма" или без такового.

Кроме того, все дела, по которым подлежала применению смертная казнь, передавались в Сенат и рассматривались самой Елизаветой. Теоретически это можно рассматривать как мораторий на смертную казнь.

Правда, нелишним будет отметить то, что замена смертной казни наказанием с применением кнута носила во многом формальный характер, так как по приговорам судов преступникам назначалось большое количество ударов кнутом, что часто приводило к их смерти.

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При Екатерине II отказ от применения смертной казни к общеуголовным преступлениям не исключал её применения в отношении деяний, совершённых против государства. Здесь достаточно вспомнить то, как поступили с зачинщиками пугачевского бунта.

Следует отметить, что смертные приговоры в начале 19 века выносились относительно редко: в период царствования Александра I было казнено всего 84 человека. Всего же в период, к примеру, с 1805 по 1905 год было казнено около 300 человек (с 1891 года высшая мера не использовалась ни разу).

Для примера, в РФ с 1991 по 1996 год было приведено в исполнение 163 судебных приговора к высшей мере наказания. Затем, как упоминалось выше, был введен мораторий, действующий и по настоящее время. Сейчас максимальное наказание, которое можно назначить за совершение преступления, — пожизненный срок.

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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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