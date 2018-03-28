Жители Барнаула вечером 28 марта запустили в небо тысячи белых шаров в память о жертвах страшной трагедии, произошедшей в результате пожара в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня".
В 18:00 горожане из разных точек краевой столицы запустили шарики в небо, а водители давали продолжительные гудки клаксонов.
Акция солидарности приняла небывалый размах и потрясла очевидцев своей искренностью. Сейчас барнаульцы делятся снимками и видео знака солидарности краевой столицы с кемеровчанами в социальных сетях.
Напомним, что 25 марта в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" произошел пожар, жертвами которого, по официальным данным, стали более 60 человек. 28 марта объявлен днем общенационального траура по погибшим.
#кемеровомыстобой 😭🙏🙏🙏 . Всю дорогу рассказывала сыну зачем на едем на стадион Смертина. . Но для него это было шоу шаров, не смотря на мои рассказы😭. . Пусть в маленьких светлых головках будет только праздник и не капли горя... . . Ну а в глазах взрослых много слез, искренних эмоций и непонимания #зачто ??? . За что маленькие крошки остались гореть заживо в закрытых залах? . За что им это??? Ведь они только начали жить😭😭😭. . Друзья, слава богу нас с вами не коснулась эта беда. Обнимите крепко крепко своих близких и скажите как вы их любите💞. . . #зимняявишня #кемерово #барнаул #горе #нашисоболезнования #траур #белыешары #тцзимняявишня
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