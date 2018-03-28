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Кемеровский губернатор Аман Тулеев записал видеообращение к жителям региона в связи с пожаром в торговом центре "Зимняя вишня", в котором заявил, что на трагедии "пытаются нажиться и стравить людей". Об этом пишет РИА Новости.
"Уважаемые кузбассовцы, я обращаюсь к вам, потому что время очень трудное, очень тяжелый период мы переживаем. Про трагедию вы все знаете. И вокруг нее определенные силы целенаправленно пытаются стравить людей", — заявил Тулеев, добавив, что они пытаются "нажиться на чужом горе" и "страшно просто раскачивают ситуацию".
Ранее в этот же день первый вице-губернатор Кузбасса Владимир Чернов заявил, что стихийный митинг в память о жертвах пожара в торговом центре посетило множество "подогретой молодежи", которая пришла на "спланированную акцию по дискредитации власти".
Напомним, во вторник, 27 марта, в центре Кемерово после пожара в "Зимней вишне", унесшего жизни 64 человек, прошел стихийный митинг. Он длился свыше 11 часов.
Комментарии
Надо бы губернаторам и вообще на всех уровнях власти ограничения ввести на сроки правления. А то совсем теряют связь с реальностью, такой бред несут, не лучше укропитеков.