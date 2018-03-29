29 марта в истории

Вспоминаем знаменательные события, выпавшие на этот день календаря
В народном календаре 29 марта – это Саввин или тележный день. В этот день Православная церковь чтит память мученика Савина Ермопольского, жившего в Египте в третьем веке. В Саввин день нужно было посвятить день телеге — осмотреть ее, укрепить колеса, приладить оглобли. В народе так и говорили: "На Саввина сани покинь, телегу подвинь". Санный путь к этому времени уже полностью разрушался, пора было пересаживаться на летний транспорт.
А в 1873 году 29 марта Лев Толстой приступил к написанию романа "Анна Каренина", который впоследствии стал жемчужиной мировой литературы.
В 1886 году в Атланте полковник Джон Пембертон, фармацевт по образованию, пытаясь найти средство от головной боли, сварил необычный сироп карамельного цвета, который впоследствии стал называться не иначе как "Кока-Кола".
29 марта 1940 года банк Англии выпустил первые бумажные деньги с новой высокой степенью защиты от подделки. С того момента в бумагу, на которой печатались банкноты, стала внедряться тонкая металлическая нить.
20 лет назад, 29 марта 1998-го, в Лиссабоне открыли самый длинный европейский мост "Васко да Гама", длина которого составила 17,2 километра.
В 1629 году в этот день родился русский царь Алексей Михайлович, прозванный "Тишайшим", а в 1899 году на свет появился советский государственный деятель, сталинский нарком внутренних дел Лаврентий Берия.
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