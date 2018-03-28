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В Москве скончался актер и певец Олег Анофриев. Об этом пишет РБК, ссылаясь на Facebook-страницу артиста Александра Олешко.
Издание уточняет, что информацию о смерти 87-летнего актера подтвердил его зять Сергей Солодинин.
По данным агентства ТАСС, прощание с народным артистом РФ пройдет в пятницу, 30 марта, в траурном зале Центральной клинической больницы управделами президента. Похороны также пройдут в этот день. Сейчас решается вопрос об их месте и времени.
Анофриев известен благодаря исполнению песен к фильмам и телепередачам, в том числе "Спят усталые игрушки" из передачи "Спокойной ночи, малыши". Кроме этого, он озвучил почти всех героев мультфильма "Бременские музыканты".
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