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Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник прокомментировал ролик Надежды Савченко, арестованной по подозрению в подготовке теракта, в котором она пообещала стать кандидатом в главы украинского государства. Об этом пишет RT.
Он подчеркнул, что ролики, скорее всего, были записаны до задержания депутата Верховной рады. Бортник предполагает, что может быть записан целый цикл. "Кроме того знаменитого ролика "Бабах", появился тот, где она заявляет о президентских амбициях. Я думаю, что так далеко планы Савченко не простираются. Пока речь идёт о сохранении присутствия в СМИ. Только судебные процессы и вбрасывание роликов позволяют удерживать дело Савченко в фокусе внимания", — отметил эксперт.
По его мнению, Савченко может быть кандидатом в президенты, если не будет осуждена, что маловероятно. Однако он считает, что она не будет реальным конкурентом, поскольку она непонятна для простых людей. При этом "её личная смелость вызывает у них симпатию", добавил Бортник.
"Вероятно, свою президентскую кампанию она попытается использовать как элемент раскачивания и пиара своей политической силы, которая будет принимать участие в парламентской кампании уже через полгода после президентских выборов. Сегодня для людей она непонятна, образ очень разорванный. Это не позволяет сформироваться вокруг неё стабильному электорату", — заключил эксперт, добавив, что преодолеть пятипроцентный барьер на парламентских выборах политическая сила Савченко, вероятно, сможет.
Напомним, ранее в среду, 28 марта, Савченко опубликовала в Facebook ролик, в котором пообещала стать кандидатом в украинские президенты.
Издание добавляет, что Шевченковский суд Киева арестовал депутата Верховной рады на два месяца.
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