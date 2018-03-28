Фото: nation-news.ru
Российский лидер Владимир Путин на встрече с главой СКР РФ Александром Бастрыкиным заявил, что расследование пожара в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" должно быть объективным и прозрачным. Об этом пишет RT, ссылаясь на РИА Новости.
"Ещё одно обстоятельство: это расследование должно быть, как обычно, максимально объективным, но оно должно быть и максимально прозрачным в данном случае", — цитирует агентство слова президента.
Также он подчеркнул, что нужно проверить все версии инцидента.
Кроме этого, глава РФ поручил Бастрыкину не затягивать расследование. Для этого он рекомендовал направить в город столько людей, сколько нужно. При этом работу необходимо вести на высокопрофессиональном уровне, отметил Путин.
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