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Ученые из Кентского университета выяснили, почему с возрастом людям тяжелее нормально спать по ночам. Итоги исследования были опубликованы в журнале Neurobiology of Aging, передает РИА Новости.
Так, стало известно, что с годами у млекопитающих снижается чувствительность к свету в суперхиазматическом ядре — части мозга, генерирующей циркадные ритмы и синхронизирующей работу "биологических часов" организма.
Исследователи ставили опыты на мышах, которые сначала были объединены в группы по четыре, а затем разделены по одной. "Молодым" было по одному-два месяца, "старым" — от 14 до 18 месяцев.
На клетки с грызунами направляли свет. Как выяснилось, у "старых" мышей в так называемом глутаматном рецепторе (НДМА-рецептор), который используется для передачи световой информации, в значительной степени снизилась возможность "перезапускать" циркадные ритмы. Это связано с тем, что ввиду возрастных структурных изменений в рецепторе он стал хуже реагировать на свет.
Аналогичные изменения в результате приводят также к неспособности суперхиазматического ядра стабильно поддерживать циркадные ритмы и, соответственно, к нарушениям сна.
По словам специалистов, их исследование может помочь в лечении пожилых, которые нуждаются в "перезапуске" биологических часов.
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