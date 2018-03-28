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Очевидец Роман Останин поделился подробностями пожара в автомобильном салоне "Рольф" в Санкт-Петербурге. Об этом пишет RT, ссылаясь на канал "360".
"Зашёл один из менеджеров салона и сказал, что у нас пожар", — заявил Останин, уточнив, что возгорание произошло в цехе кузовного ремонта. После возникновения пожара была проведена спешная эвакуация.
Мужчина добавил, что также они увидели, что с крыши здания автомобильного сервиса сильно валит дым. При этом он отметил, что паники не было.
Издание уточняет, что вызов в дежурную службу поступил в 15:20. Первые пожарные подразделения начали работать спустя девять минут.
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