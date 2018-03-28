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Заводский районный суд Кемерово в среду, 28 марта, арестовал почти на два месяца главу компании "Системный интегратор", которая разрабатывала систему противопожарной безопасности в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня", Игоря Полозиненко. Об этом пишет РИА Новости.
"Суд постановил: избрать в отношении Полозиненко Игоря Владимировича меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц и 29 дней, то есть до 25 мая 2018 года", — цитирует агентство решение судьи.
Журналистам мужчина заявил, что ожидал такого решения, добавив, что следствие сообщило ложную информацию о том, что многие документы были уничтожены пожаром. "Определен круг виновных и необходимо их довести до суда", — отметил он.
По словам Полозиненко, его организация оперативно устраняла все нарушения системы оповещения. Также он заявил, что ответственность за трагедию должна лечь на собственников "Зимней вишни".
Глава компании-разработчика систем безопасности отметил, что эвакуационные выходы в "Зимней вишне" были закрыты на ключи механически, никаких систем магнитного запирания не было, как сказано в ряде заявлений.
Агентство напоминает, что фигурантами дела стали пять человек, им предъявлено обвинение.
Напомним, пожар в кемеровском ТЦ произошел в воскресенье, 25 марта. Его жертвами стали 64 человека. В Кузбассе объявлен трехдневный траур, а в стране днем траура объявлено 28 марта.
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