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Тысячи москвичей возложили цветы в день траура на Пушкинской площади

, ИА "Амител"
28 марта объявлено в России днем траура

Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

В Москве тысячи людей почтили память погибших в результате пожара в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня". На месте побывал корреспондент Amic.ru Екатерина Смолихина.

Напомним, в столице акции проходили на Манежной и Пушкинской площадях. 

Люди приносили цветы, игрушки, зажигали свечи в память о жертвах трагедии. 

На снимках видно, что возле памятника Пушкину горожане оставили огромное количество цветов. 

Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье, 25 марта. Жертвами трагедии стали 64 человека. Среда, 28 марта, была объявлена общенациональным днем траура.

Отметим, что в Барнауле также прошли акции в память о погибших в результате пожара. Жители краевой столицы возложили цветы к Мемориалу Славы, а также запустили в небо тысячи белых шаров.

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Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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