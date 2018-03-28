Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru
В Москве тысячи людей почтили память погибших в результате пожара в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня". На месте побывал корреспондент Amic.ru Екатерина Смолихина.
Напомним, в столице акции проходили на Манежной и Пушкинской площадях.
Люди приносили цветы, игрушки, зажигали свечи в память о жертвах трагедии.
На снимках видно, что возле памятника Пушкину горожане оставили огромное количество цветов.
Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье, 25 марта. Жертвами трагедии стали 64 человека. Среда, 28 марта, была объявлена общенациональным днем траура.
Отметим, что в Барнауле также прошли акции в память о погибших в результате пожара. Жители краевой столицы возложили цветы к Мемориалу Славы, а также запустили в небо тысячи белых шаров.
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