Фото: rt.com
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил, что посетители сгоревшего кемеровского ТЦ "Зимняя вишня" сообщали о запахе горящей проводки за сутки до пожара, однако никто не обращал на это внимания. Об этом пишет RT со ссылкой на РИА "Новости".
"Мы сейчас выявляем очевидцев, свидетелей, которые говорили… что были запахи проводки горящей, уже за сутки сами посетители чувствовали, что что-то не в порядке", - заявил Бастрыкин, отметив, что, вероятно, в ТЦ время от времени возникали проблемы, но посетители и хозяева так свыклись с этим, что не обращали внимания.
Глава СКР отметил, что следователи выяснят, почему это было возможно.
Издание напоминает, что ранее появилась информация, что следствие считает маловероятной версию о возникновении пожара в ТЦ от открытого огня.
Жертвами пожара в кемеровской "Зимней вишне", который разгорелся в воскресенье, 25 марта, стали 64 человека.
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