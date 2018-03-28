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СМИ: вооруженные налетчики ограбили отделение банка в Москве

, ИА "Амител"
Полицейским уже удалось найти машину, на которой передвигались неизвестные

Фото: abnews.ru

Налетчики в камуфляжной форме ограбили отделение "Бинбанка" на Сокольнической площади в российской столице. Об этом пишет РИА "Новости", ссылаясь на пресс-службу ГУ МВД по Москве.

Уточняется, что инцидент произошел в 18:10. Пятеро неизвестных зашли в банковское помещение, расположенное по адресу: Сокольническая площадь, 9, и, угрожая похожими на оружие предметами, похитили деньги, а затем скрылись.

На месте работает следственно-оперативная группа. Стражи порядка выясняют сумму материального ущерба. 

Агентство отмечает, что, по данным источника, налетчики ограбили офис "Бинбанка".

Также он рассказал, что правоохранители уже нашли машину, на которой передвигались неизвестные. Подчеркивается, что авто зарегистрировано в столичном регионе.

Согласно предварительным данным, налетчикам удалось украсть 100 тысяч долларов.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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