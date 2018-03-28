Фото: mirros.info
Лидер Сербии Александр Вучич во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным выразил соболезнования в связи с трагедией в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня". Об этом пишет RT, ссылаясь на пресс-службу Кремля.
В сообщении говорится, что переговоры российского и сербского президента состоялись по инициативе Вучича.
"Александр Вучич выразил искренние соболезнования в связи с трагедией в Кемерове", — цитирует издание текст сообщения.
Подчеркивается, что главы двух стран во время разговора обсудили вопросы косовского урегулирования и ряд аспектов развития отношения между Россией и Сербией.
Издание напоминает, что ранее представители многих стран, включая Украину, Британию, Польшу, Белоруссию, США и Турцию, выразили соболезнования в связи с трагедией в Кемерово.
Жертвами серьезного пожара в торговом центре "Зимняя вишня", согласно последним данным, стали 64 человека.
Комментарии