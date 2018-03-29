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Глава компании SpaceX Илон Маск собирается отправить двух астронавтов на корабле Crew Dragon (или Dragon-2) на Международную космическую станцию (МКС) в апреле следующего года. Об этом пишет РИА "Новости", ссылаясь на доклад NASA.
В докладе говорится, что второй испытательный полет корабля назначен на ноябрь 2019 года.
Также в сообщении сказано, что в конце следующего года на Dragon-2 на МКС может отправиться первый российский космонавт.
При этом в "Роскосмосе" заявили, что не допустят космонавтов из РФ к полету на частных космических кораблях до того момента, пока они не будут сертифицированы, передает RT.
"Полёты космонавтов "Роскосмоса", так же как и пилотируемые полёты вообще, на космическом корабле Dragon могут начаться только по завершении лётных испытаний и сертификации NASA", — отметил собеседник агентства.
Издание уточняет, что корабль Crew Dragon — пилотируемый космический корабль компании SpaceX, который был разработан по заказу NASA в рамках программы Commercial Crew Development.
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